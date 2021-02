Prefeitura cria atendimento online para emissão e renovação de credenciais de estacionamento prioritário

Em função do quadro atual da pandemia em Araxá e com o objetivo de evitar o fluxo de pessoas, a Secretaria Municipal de Segurança Pública está ofertando a emissão das credenciais de estacionamento nas vagas destinadas a idosos e pessoas com necessidades especiais pelo e-mail [email protected].

Para fazer as credenciais, os interessados devem enviar cópias dos RG, CPF e comprovante de residência em nome do solicitante.

As pessoas com necessidades especiais devem apresentar junto com os documentos o laudo médico atualizado (de no máximo 30 dias), contendo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).

A renovação das credenciais também poderá ser feita com o envio dos documentos através do e-mail. As credenciais de idosos passam a ter prazo de validade de 2 anos a partir de 2021, e deverão ser substituídas. O procedimento para a emissão do novo documento também passa a ser pelo e-mail.

O interessado deve fornecer um número de telefone para contato. Assim que a credencial ficar pronta, a pessoa será informada para que seja feita a retirada do documento na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que fica no Centro Administrativo, na avenida Rosália Isaura Araújo, 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer. O telefone para mais informações é o (34) 3669-8076.