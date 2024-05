Prova prática do concurso público da Fundação Cultural Calmon Barreto acontece neste sábado (11)

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) convoca os candidatos aprovados nas primeiras etapas do Concurso Público para a realização da prova prática, que será aplicada na sede da instituição (Praça Arthur Bernardes, 10, Centro) neste sábado (11).

Para esta etapa estão convocados 27 candidatos inscritos nos cargos de tecelã; professores de música: instrumento de sopro/sax/trompete e clarinete, piano, teclado, técnica vocal, teoria musical, violão e violino; professor de artes plásticas e professor de dança.

Os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h. O cartão de confirmação pode ser acessado no site do IBGP Concursos, banca organizadora do certame (novo.ibgpconcursos.com.br/?cod=389).