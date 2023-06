Prefeitura de Araxá abre credenciamento de carros de aplicativos que fazem transporte de passageiros

A Secretaria Municipal de Segurança Pública publicou o edital para credenciamento de veículos de aplicativos que fazem transporte de passageiros, com o objetivo de adequar e regularizar os serviços que são disponibilizados à população araxaense.

As operadoras de tecnologia de transporte e os motoristas podem se credenciar no período de 26 de junho a 26 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, no Centro Administrativo – rua Rosália Isaura de Araújo, nº 275.

O secretário Daniel Rosa afirma que a regulamentação dos transportes por aplicativos vai trazer mais segurança para toda a comunidade. “Principalmente os usuários. Além disso, o credenciamento vai trazer mais credibilidade para os condutores e as plataformas que estarão monitorando os sistemas”, diz.

Confira o edital no link ( https://tinyurl.com/674yz9dx ).