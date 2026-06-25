Com investimento de mais de R$ 9 milhões, Prefeitura inicia revitalização da Avenida do Comboio





A Prefeitura de Araxá iniciou uma obra de revitalização da Avenida do Comboio com investimento de R$ 9.628.346,02. A intervenção contempla cerca de cinco quilômetros da Avenida José Ananias de Aguiar, promovendo melhorias em um dos principais corredores utilizados para o transporte de cargas no município.

A obra abrange o trecho com início na rotatória da Sagrada Família, na Avenida Geraldo Porfírio Botelho, seguindo pela Avenida do Comboio (Avenida José Ananias de Aguiar) até a rotatória da Avenida Ministro Olavo Drummond.

Os trabalhos já começaram com serviços preparatórios e avaliação das condições do pavimento. Nos próximos meses, a via receberá uma série de melhorias, incluindo recuperação dos trechos mais desgastados, correção de pontos danificados, nova pavimentação, recuperação de meios-fios, melhorias no sistema de drenagem e reforço da sinalização horizontal e vertical.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Gustavo Lima, a revitalização vai proporcionar mais conforto e segurança para quem utiliza a avenida diariamente, além de garantir melhores condições para o escoamento da produção e para o transporte de mercadorias que passam pelo município.

“A Avenida do Comboio é uma via fundamental para a logística de Araxá. Estamos investindo na recuperação desse corredor para garantir mais segurança, melhores condições de tráfego e mais eficiência no transporte de cargas que passam pelo município”, destaca.

A previsão de execução da obra é de cinco meses. Durante esse período, a Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização implantada para a realização dos serviços.

A obra está sendo executada pela empresa vencedora do processo licitatório realizado pela Prefeitura de Araxá. O investimento contempla a recuperação completa do pavimento, melhorias no sistema de drenagem e reforço da sinalização da via.

A revitalização é viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá e o Governo de Minas Gerais, com apoio do deputado estadual Bosco. Após a conclusão dos trabalhos, a avenida será oficialmente repassada ao município, que passará a ser responsável pela gestão e manutenção da via.