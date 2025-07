Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Projeto Casa do Pequeno Jardineiro entre os dias 7 e 11 de julho

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abre entre os dias 7 e 11 de julho de 2025 as inscrições para o processo seletivo do Programa Casa do Pequeno Jardineiro. Ao todo, serão oferecidas 57 vagas para adolescentes de 14 a 17 anos, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, matriculados no Ensino Fundamental ou Médio, e que possuam RG e CPF. Não será permitida a inscrição de adolescentes que completem 18 anos até julho de 2026.

O programa tem como objetivo promover a inclusão social e a formação cidadã por meio da educação socioambiental, oferecendo vivências que fortalecem os vínculos familiares e comunitários. O projeto é voltado para adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou pessoal, buscando proporcionar qualificação profissional e formação ética, incentivando a autonomia e o protagonismo juvenil.

Os adolescentes selecionados receberão Bolsa Aprendizado no valor de meio salário mínimo vigente, além de vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

Atividades Desenvolvidas

Durante o período no programa, os adolescentes participarão de atividades teóricas e práticas. Dentre elas:

Educação socioambiental, cidadania, saúde do adolescente, ética, artes, finanças pessoais, ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), legislação trabalhista e mostra de profissões;

Atividades práticas nas áreas de produção de mudas nativas e ornamentais, olericultura, plantas medicinais, jardinagem e manejo ambiental.

Pré-requisitos

Para participar, o adolescente deverá:

Ter entre 14 e 17 anos (sem completar 18 até julho de 2026);

Estar regularmente inscrito e com dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal;

Estar matriculado no Ensino Fundamental ou Médio;

Possuir RG e CPF.

Documentos necessários (originais)

RG atualizado (não infantil) e CPF do adolescente;

RG e CPF do responsável legal;

Comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses);

Cartão de vacina constando vacina antitetânica;

Atestado de escolaridade ou comprovante de matrícula do ano letivo de 2025;

Folha Resumo do Cadastro Único;

Extrato do INSS (caso receba BPC);

Comprovante de renda familiar (CTPS, contracheques, declaração de autônomo ou comprovantes de benefícios sociais);

Para adolescentes com medida de proteção: encaminhamento da unidade de atendimento (CRAS, CREAS, etc.);

Laudo médico (para adolescentes com deficiência);

Termo de Guarda Atualizado (quando aplicável).

Datas e locais das inscrições

As inscrições são gratuitas e ocorrerão de 07 a 11 de julho de 2025, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

Todos os dias (07 a 11/07) – Casa do Pequeno Jardineiro

Av. Pedro Honorato da Silva (Av. Ecológica), 280 – Vila Silvéria

07/07 (segunda-feira) – CRAS Abolição

Rua Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição

09/07 (quarta-feira) – CRAS Centro

Rua Dr. Garibaldi, 10 – Centro

10/07 (quinta-feira) – CRAS Pão de Açúcar

Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Pão de Açúcar

11/07 (sexta-feira) – CRAS Bom Jesus

Rua Jason Armando de Paula, 117 – Bom Jesus

Etapas do processo seletivo

Inscrição e entrega da documentação (caráter eliminatório e classificatório);

Entrevistas com os candidatos classificados na primeira etapa, entre 21 e 24 de julho, na sede do programa;

Resultado final divulgado no dia 01 de agosto de 2025 nas redes sociais da Prefeitura, sede do programa e no mural da Secretaria de Assistência Social.

O processo seletivo reserva 20% das vagas para adolescentes negros(as) e indígenas. Irmãos concorrendo ao processo não poderão ser contemplados simultaneamente, sendo dada preferência ao mais bem avaliado na entrevista. Egressos que tenham sido desligados anteriormente do programa serão desclassificados.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]