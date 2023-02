Prefeitura de Araxá apoia a realização do Carnaval 2023

Cinco dias de muita alegria vão movimentar Araxá, trazendo às ruas o melhor da produção carnavalesca da cidade. Com apoio da Prefeitura de Araxá, o Fest Folia Araxá Carnaval 2023 acontece entre os dias 17 e 21 de fevereiro, no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

A programação gratuita promete muita música e a presença de vários bloquinhos, em uma estrutura completa para todo mundo cair na folia. O espaço vai contar com shows, tendas, banheiros químicos e praça de alimentação. Cerca de 3 mil pessoas são esperadas diariamente para a festa.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, o Carnaval é uma das principais referências culturais do Brasil, e Araxá não poderia deixar de contar com uma programação especial.

“Por isso, é fundamental que ele aconteça de forma organizada e sustentável, garantindo a diversão, segurança e cuidados com o patrimônio público. Também é importante lembrar que o Carnaval colabora para o fluxo turístico, gera renda, movimenta a economia e cria oportunidades, principalmente aos pequenos empreendedores”, ressalta.

Além do termo de fomento de R$ 150 mil com a organização do Fest Folia Araxá, o Município também dará suporte por meio da Guarda Patrimonial e do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) na organização e cortejo dos bloquinhos de Carnaval, além de equipes médicas, ambulâncias e campanhas de conscientização.

Para o prefeito Robson Magela, o objetivo é fazer com que o Carnaval de Araxá se torne cada vez mais popular. “Com o evento, que volta a acontecer após a pandemia, a gestão entrou com total apoio para que o Carnaval da nossa cidade seja referência na região. Queremos que os foliões aproveitem ao máximo esse momento”, destaca o prefeito.

Programação

Sexta-feira, 17/02

– 19h – Cortejo saindo do Teatro Municipal Maximiliano Rocha rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Triciclo Espetáculos, Bloco Magnólia (Belo Horizonte) e Bloco Subaco do Cristo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – Show do Bloco Havaianas Usadas (Belo Horizonte);

– 21h – Grupo Dennis Samba.

Sábado, 18/02

– 19h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco das Empoderadas, Bloco do Zé, Bloco Panelão de Minas, Bloco Vai Que Cola e Bloco Vapo-Vapo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – DJ MC Max;

– 23h – Clebinho e Banda.



Domingo, 19/02

– 16h – Concentração na Avenida Edmar Cunha (porta do SESC), saindo às 19h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Vai Quem Quer e Bloco Pretas Pretinhas.

– 18h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Panelão de Minas e Vai Que Cola.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

-14h – Matinê com Nilton Kulet e Banda;

– 20h – DJ’s;

– 23h – Banda 100% Chinelinho.



Segunda-feira, 20/02

– 18h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco das Empoderadas, Bloco do Zé, Bloco Panelão de Minas e Bloco Subaco do Cristo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – DJ’s

– 23h – Banda Swing Novo

Terça-feira, 21/02

– 16h – Concentração na Avenida Edmar Cunha (porta do SESC), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Vai quem Quer e Bloco Pretas Pretinhas;

– 18h – Concentração na avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Panelão de Minas, Bloco Vai que Cola e Bloco Vapo-Vapo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 14h – Matinê com Nilton Kulet e Banda;

– 20h – DJ’s;

– 23h – Banda Nosso Flow.