Prefeitura de Araxá beneficia mais 60 moradias pelo projeto Mãos à Obra

A Prefeitura de Araxá contemplou mais 60 moradias com materiais de construção por meio do Projeto Mãos à Obra, coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Social.

O prefeito Robson Magela e o secretário Wagner Cruz visitaram algumas famílias que receberam materiais de construção, na última sexta-feira (1º).

Maria Vani de Morais, moradora do bairro Ana Pinto de Almeida, está entre os beneficiados. “Reformar o meu cantinho era um sonho de vários anos, e hoje estou imensamente feliz com essa realização. Não tenho palavras para descrever o que estou recebendo da Prefeitura de Araxá”, diz.

O secretário Wagner Cruz diz que o projeto garante segurança não só para um morador, como também para toda a família que reside no imóvel contemplado. “Este material vai muito além de uma reforma. Ele é sinônimo de sonho realizado, de proteção para uma criança ou idoso que mora nesses imóveis”, ressalta.

O prefeito Robson Magela acrescenta que o Mãos à Obra está beneficiando quem realmente precisa. “Todo o empenho da equipe da Secretaria de Ação Social está gerando resultados de grande relevância para centenas de famílias, e este projeto, com certeza, está transformando a vida delas para melhor”, reitera o prefeito.

Iniciado em 2021, o Mãos à Obra já realizou a entrega de materiais como portas, janelas, pisos, telhas, tintas e demais produtos para 182 moradias em estado de vulnerabilidade que necessitavam de pequenas reformas.

O projeto também disponibiliza assistência técnica qualificada para os beneficiados, já que muitos imóveis foram construídos sem o apoio de um profissional especializado ou ficaram com estrutura inacabada, com umidade ou sem ventilação. O projeto está previsto para atender, no total, 242 lares.