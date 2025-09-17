Prefeitura de Araxá capacita profissionais para melhorar a qualidade da alimentação escolar

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma capacitação para os merendeiros (as) da rede municipal de ensino. O objetivo foi reforçar as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. O encontro reuniu cerca de 250 profissionais nos dias 15 e 16 de setembro.

Durante o treinamento, foram abordados temas essenciais para o dia a dia nas cantinas escolares. Entre eles, a introdução ao Manual dos Merendeiros (as), práticas de higiene no ambiente de trabalho e cuidados na manipulação de alimentos, além da conduta adequada dos manipuladores. Todo o conteúdo seguiu as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A capacitação foi ministrada pela nutricionista escolar Ivna Afonso Nolli, que destacou a importância da ação para a melhoria da alimentação oferecida aos estudantes.

“Com essa ação, esperamos promover cantinas mais organizadas, higiênicas e acolhedoras, garantindo uma alimentação de qualidade tanto no aspecto visual quanto no sabor e, acima de tudo, contribuindo para que as crianças estejam mais saudáveis e felizes”, afirma.