Prefeitura de Araxá cobra investimentos de mineradoras durante evento sobre exploração das terras raras

Araxá sediou, nesta segunda-feira (1°), um encontro promovido pela mineradora St. George para apresentar os avanços do projeto de exploração de nióbio e terras-raras no município durante o ano. O evento, realizado no Grande Hotel Termas de Araxá, reuniu o governador Romeu Zema, o prefeito de Araxá, Robson Magela, autoridades locais e regionais, executivos da empresa, imprensa e representantes da comunidade.

O encontro ocorreu em meio ao anúncio de que a St. George captou R$ 254 milhões para impulsionar o projeto em Araxá. A iniciativa envolve uma das maiores reservas de terras-raras já identificadas na América do Sul, com estimativa de quase 40 milhões de toneladas de minério de alta concentração. Esses elementos, somados ao nióbio, são considerados essenciais para setores estratégicos como baterias, semicondutores, motores elétricos e tecnologias de ponta.

O diretor de ESG (Ambiental, Social e Governança) e Desenvolvimento Técnico da St. George, Tiago Amaral, destaca que o objetivo foi promover uma conversa aberta com a comunidade, apresentando resultados, esclarecendo dúvidas e evidenciando as parcerias que possibilitaram os avanços ao longo do ano.

Ele explicou que 2025 marcou a conclusão da compra do projeto, o início das operações de perfuração e pesquisa – que confirmaram uma reserva de classe mundial – e o avanço de investimentos sociais, incluindo a implantação de um Centro de Tecnologia em parceria com o Cefet. Amaral reforçou que Araxá se destaca globalmente pela qualidade do minério encontrado e que a planta de processamento deverá entrar em operação entre 2027 e 2028, com o desenvolvimento das etapas sendo conduzido em parceria com o Governo de Minas e a Prefeitura.

Durante sua participação, o prefeito Robson Magela destacou a importância da chegada da nova mineradora para o desenvolvimento econômico da cidade e reforçou a necessidade de que empresas que exploram riquezas locais ampliem seus investimentos e contrapartidas para a população.

Em sua fala, o prefeito defendeu mais investimentos na cidade por parte das empresas que já exploram as riquezas minerais do município. Robson observou que os valores destinados por essas empresas instaladas na cidade aos fundos municipais se trata apenas de renúncia fiscal, sem investimentos extraordinários.

“É muito bom saber que uma empresa tão forte como a St. George está vindo para Araxá. Mas deixo aqui um apelo em nome da população: que não aconteça o que vemos há anos, com empresas que já estão na cidade arrancando nossa riqueza e deixando migalhas. Araxá está cansada disso. Quando uma empresa desse porte chega, pesa na nossa saúde, na nossa educação, na nossa segurança. Precisamos de contrapartidas reais e é isso o que esperamos da St. George”, disse.

Robson também reforçou o pedido para que a St. George gere empregos locais, invista no comércio e compartilhe com a comunidade parte dos benefícios decorrentes da exploração mineral.

O governador Romeu Zema destacou que Minas Gerais vive uma “nova era da mineração responsável”, com foco em tecnologia, reaproveitamento de rejeitos e segurança. Ele ressaltou que o Estado tem trabalhado para eliminar barragens à montante e reduzir riscos, consolidando um modelo mais moderno e sustentável para o setor.

Com a confirmação das reservas e o avanço dos investimentos, Araxá se posiciona como um dos principais polos de interesse global em minerais estratégicos, ampliando seu protagonismo no cenário tecnológico e industrial. A Prefeitura reforça que seguirá acompanhando de perto o desenvolvimento do projeto, garantindo que os interesses da população sejam priorizados e que os benefícios econômicos resultantes da atividade mineral alcancem diretamente os moradores do município.