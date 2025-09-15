Prefeitura de Araxá discute novas alternativas para destinação do lixo urbano e mira modelo de PPP

A Prefeitura de Araxá estuda novas soluções para o destino do lixo produzido na cidade. Com o aterro sanitário local já esgotado, todo o resíduo precisa ser levado para Uberaba, o que gera alto custo para os cofres públicos.

Para conhecer alternativas, a secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, visitaram na o aterro sanitário de Uberlândia na última semana. O espaço é operado pela empresa Limpebras desde 2008 em modelo de Parceria Público-Privada (PPP), que alia gestão eficiente, reaproveitamento de materiais e geração de energia limpa.

Durante a visita, a comitiva conheceu iniciativas como o reaproveitamento de entulhos da construção civil, que são transformados em cascalho para novas obras, e a usina de biogás, que desde 2012 utiliza o metano do lixo para gerar energia elétrica. O projeto já rendeu mais de R$ 21 milhões com a venda de créditos de carbono.

A visita também contou com a presença do subsecretário de Serviços Urbanos, Aylton Donizete de Almeida, do gerente-geral Carlos Moreira da Silva e do supervisor de Operações Plínio Oliveira Salviano.