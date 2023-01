Prefeitura de Araxá divulga lista de aprovados do Programa Casa do Pequeno Jardineiro 2023

A Secretaria Municipal de Ação Social divulgou a lista dos 125 adolescentes entre 14 e 17 anos aprovados para o Programa Casa do Pequeno Jardineiro 2023. A iniciativa trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes. Os selecionados terão direito a uma Bolsa Social no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

Os aprovados estão recebendo contato telefônico da equipe da Casa do Pequeno Jardineiro para agendamento da matrícula que acontece entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.

De acordo com o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, o Programa Casa do Pequeno Jardineiro realiza a promoção social, a geração de autonomia e renda, a educação ambiental e o resgate de valores e princípios.

“Durante as atividades teóricas e práticas do programa, os adolescentes aprendem sobre meio ambiente, cidadania, direitos e deveres, profissionalização no mercado de trabalho, mas principalmente, princípios que levarão para seu convívio e para toda a vida”, destaca.

O prefeito Robson destaca que esta importante oportunidade vai proporcionar aos adolescentes o acesso ao mercado de trabalho.

“O Programa Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto referência em todo o país, uma oportunidade única destinada aos adolescentes. E eles são preparados não somente para o futuro profissional, mas também para uma vida de exemplo em relação à consciência ambiental”, afirma o prefeito.

A lista dos aprovados está disponível no site da Prefeitura de Araxá, por meio do link Edital e Processos > Secretaria Municipal de Ação Social > Processo Seletivo Casa do Pequeno Jardineiro 2023 > Aprovados Turma 2023; ou direto pelo link ( https://bit.ly/3XT8ydh ).