Prefeitura de Araxá e Polícia Militar inauguram Transitolândia

Um espaço que projeta uma mini-cidade, idealizado para promover a educação no trânsito de crianças de 8 a 10 anos. A Transitolândia foi inaugurada pela Prefeitura de Araxá e o 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na manhã desta sexta-feira (04).

O projeto é uma iniciativa da Polícia Militar e contou com investimento do Ministério Público para o início das obras, mas estava parado desde 2013 devido à falta de recursos para sua conclusão.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destacou a mobilização da atual gestão para que a Transitolândia saísse do papel. “Essa demanda foi pedida com prioridade pelo prefeito Robson Magela dede o início do governo. Além de atuar para a entrega do espaço à comunidade araxaense, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Trânsito e com o apoio da Secretaria de Educação, participa também ativamente na execução do projeto, coordenando e operando a logística de atividades que serão oferecidas a essas crianças”, explica Daniel.

O espaço é um protótipo de mini-cidade, com espaços destinados a prédios públicos e áreas comerciais, além de ruas, praças, posto de combustível, semáforos e veículos simulados por bicicletas e triciclos.

Citando a frase de Nelson Mandela “A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”, o tenente-coronel do 37º BPM Ademir Fagundes destacou a importância do espaço para formação de futuros motoristas. “Vamos promover o aprendizado com foco no trânsito e outros preceitos de cidadania para formação de pedestres e condutores mais conscientes da legislação”, disse.

O projeto já começou a ser desenvolvido na tarde desta sexta-feira, com a visita de estudantes do 3º e 4º ano de escolas municipais. O público terá instruções por parte de equipes de educadores, monitores, policiais militares e agentes de trânsito para aulas práticas e teóricas sobre educação no trânsito, regras, direitos e deveres.

Segundo o prefeito Robson Magela, o espaço é onde as crianças poderão ter as primeiras noções de regras de trânsito. “Aqui vão brincar e aprender de uma forma lúdica. Esperamos que a Transitolândia possa contribuir para um trânsito mais seguro hoje, uma vez que essas crianças influenciam seus familiares e também futuramente, quando se tornarem condutores”, reforçou o prefeito.