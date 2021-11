Prefeitura de Araxá expõe projetos na ExpoQueijo Brasil 2021

Doação de mudas do projeto Casa do Pequeno Jardineiro, cadastro de produtores e orientações para obter certificações de inspeção, arte e artesanato, roteiros turísticos rurais e outros passeios para quem deseja conhecer as belezas naturais da região. A Prefeitura de Araxá participa da ExpoQueijo Brasil – International Cheese 2021 com espaços para que visitantes e a própria população possa conhecer de perto alguns dos projetos desenvolvidos no município.

Os trabalhos estão expostos no festival internacional de queijos pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, Secretaria de Ação Social, Fundação Cultural Calmon Barreto e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovações e Turismo. Outros standes, como do Sebrae-MG e do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, também contam com a exposição de projetos desenvolvidos na cidade.

O prefeito Robson Magela visitou alguns standes durante a abertura do evento realizado nesta quinta-feira (4). “Além do movimento econômico que grandes eventos trazem para a nossa cidade, também temos a oportunidade de apresentar para turistas e até mesmo para a população araxaense os potenciais turísticos, as belezas naturais e um pouco da nossa cultura. Trabalhos e projetos que são desenvolvidos na cidade e que temos apoiado diariamente para que possam crescer cada vez mais.”