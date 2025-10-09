Prefeitura de Araxá intensifica limpeza e manutenção dos cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, intensificou nesta semana os trabalhos de limpeza e manutenção nos cemitérios da cidade, em preparação para o Dia de Finados, quando milhares de pessoas visitam os túmulos de familiares e amigos para prestar homenagens.

As equipes estão realizando capina, varrição, remoção de entulho, limpeza de flores secas, retirada de vasos quebrados, coroas antigas e restos de velas, além da pintura dos muros e pequenas manutenções nas áreas comuns.

A expectativa é que o Cemitério São João Batista, que abriga cerca de 6.750 túmulos, receba aproximadamente 20 mil visitantes ao longo do dia 2 de novembro. Já o Cemitério das Paineiras, com 2.590 túmulos, deve receber cerca de 10 mil pessoas. Para garantir mais tempo de visitação, os dois espaços estarão abertos das 5h às 19h.

A secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza, destaca que a ação também contribui para o controle do mosquito da dengue.

“Além de preparar os cemitérios para o Dia de Finados, estamos atentos à limpeza preventiva. É importante que os visitantes evitem deixar vasilhames ou objetos que possam acumular água”, reforça.