Prefeitura de Araxá lança oficialmente o Programa Juro Zero e anuncia novo projeto voltado para microempreendedores

Pela primeira vez na história, o Município de Araxá implantou uma política pública voltada para formalização e desenvolvimento de pequenos negócios. O Programa Juro Zero vai disponibilizar, via instituições financeiras credenciadas, linhas de crédito de até R$ 15 mil para microempreendedores individuais, microempresas e startups. O lançamento oficial do programa aconteceu na última quinta-feira (15), durante o evento Inova Varejo, uma das ações do Fecomércio na Rua, que reuniu empresários, lideranças e autoridades locais.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela também anunciou que o Município publicará nos próximos dias o chamamento público para credenciamento de Microeemprendedores Individuais com interesse em prestar serviços para o Poder Público. O novo projeto vai permitir que a administração municipal contrate de forma direta MEIs que prestam serviços de pedreiro, servente, pintor, eletricista, dentre outros. A iniciativa da Prefeitura de Araxá, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, conta com o apoio do Sebrae Minas, Sindicomércio e Fecomércio-MG.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Prefeitura de Araxá vai investir cada vez mais em projetos e programas que incentivam o empreendedorismo e desenvolvimento do comércio local. “Hoje, a nossa Sala Mineira do Empreendedor é a maior do Estado em número de atendimentos. Só de janeiro até o mês de maio de 2023 foram realizados mais de seis mil atendimentos. Esses números mostram que a importância em termos como política pública programas de incentivo para que esses microempreendedores possam se consolidar seus negócios, gerar mais empregos e renda”, destaca o prefeito.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, Araxá se destaca por ter uma iniciativa que abrange o pequeno e médio empresário. “São poucas as prefeituras que tem esse olhar para o desenvolvimento e para a empregabilidade. Essa é uma iniciativa pioneira, de grande repercussão. Nós vamos levar como ideia, como lançamento para Minas Gerais. O comércio de bens, serviços e turismo é o que mais emprega e ter ações da administração pública para esse setor significa uma grande evolução”, ressalta.