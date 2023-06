Prefeitura de Araxá participa de plantio de 213 árvores no campo do Trianon

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, uma parceria do Trianon Esporte Clube com a Prefeitura de Araxá, órgãos ambientais e de segurança pública, entidades e empresas realizou o plantio de 213 mudas de árvores de espécies nativas do Cerrado ao redor do campo do clube. A semana é pautada em atividades com foco na Educação Ambiental em prol da sustentabilidade.

O tema deste ano da Semana do Meio Ambiente é “Araxá Separa Seu Lixo”. Entre os dias 5 a 13 de junho estão sendo realizadas ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente.

O superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinícius Martins, ressalta a importância de unir o esporte à sustentabilidade. “Essa é uma ação incrível realizada pelo Trianon Esporte Clube que está sendo desenvolvida com as crianças fomentando não só o esporte, mas também a sustentabilidade”, afirma.

O prefeito Robson Magela participou do plantio e destaca a importância da Semana do Meio Ambiente. “Nesta semana temos a oportunidade de refletir sobre o nosso compromisso com a sustentabilidade. Essa ação do Trianon Esporte Clube é incrível e já conscientiza desde cedo a importância de cuidar do nosso meio ambiente”, conclui.

PROGRAMAÇÃO

07/06 (quarta)

– 9h: Blitz Educativa na Avenida Antônio Carlos;

– 9h às 11h: Divulgação e Panfletagem no Setor Oeste.

12/06 (segunda)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Leste;

– 14h: Premiação Concurso “Reciclando e Brincando”.

13/06 (terça)

– 7h: Palestra “Coleta Seletiva em Araxá”; Tiro de Guerra;

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Centro da cidade;

– 10h: Premiação Concurso “Mascote da Coleta Seletiva”;

– 19h30: Tribunal do Júri do Uniaraxá – Palestra “O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC) em Araxá”, ministrada pela engenheira ambiental Juliana Silva.