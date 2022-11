Prefeitura de Araxá participa de solenidade de honrarias da Câmara Municipal

A Prefeitura de Araxá participou da solenidade de outorga da Medalha Dom José Gaspar, Título de Cidadania Honorária e Medalha Geraldo Porfírio Botelho, realizada pela Câmara Municipal de Araxá na noite de sexta-feira (25), no Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

A mesa de cerimônia do evento foi composta pelo presidente do Legislativo, Raphael Rios; prefeito Robson Magela; deputado estadual Bosco; secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; delegado regional de Polícia Civil, Valter André Biscaro Salviano; comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Thiago Augusto Pereira; e 1ª secretária da Câmara, Maristela Dutra.

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho foi a primeira honraria entregue na noite. Esta significativa homenagem foi criada em 2012 e busca reconhecer o trabalho dos representantes da área da comunicação social, que já escreveram e ainda escrevem para páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado de 2022, indicado pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA), foi Walter Ferreira de Jesus Júnior, radialista, comunicador, digital influencer e empresário no ramo da publicidade.

Os vereadores entregaram logo em seguida a Medalha Dom José Gaspar, que certifica homenagem às pessoas físicas que se destacam por sua atividade profissional, conduta de vida exemplar ou ainda por seu desempenho social e filantrópico.

Os agraciados do ano foram Alexandre Scalon Neto, Edivalde José Pimenta, Fábio César Rios, Giovanni Alves Ferreira, Giovanni Andrade Garcia, Padre Jonathan Alex da Costa, José Augusto Espelho de Aquino, Manfredo Marques Machado, Maria Aparecida da Silva Vaz, Maria Cristina Prado de Resende, Mirthes Mirian Pereira, Major da Polícia Militar Reginaldo Corrêa Silva, Senezomar de Aquino Júnior, Valdeci Fernandes Pereira e Vicente Donizetti da Silva.

E por último, o Título de Cidadania Honorária foi entregue em reconhecimento aos cidadãos que não nasceram em Araxá, mas que prestam relevantes serviços à comunidade local.

Os homenageados da noite foram Alan Mustafá Ahmar, Alcineia Suely de Sales, Antônio Fernando Silva Dias, Diogo de Brito Sousa, Eurípedes José dos Anjos, José Humberto Gonçalves, Keyla Barbosa Machado, Luciano Marcos Curi, Manoel Brás Filho, Marcelo Menezes de Brito Xavier, Maria Abadia Leopoldino Sá Caetano, Mariana Rios Luz, Maricell Barros Hussein, Petrônio Moreira Vargas e Reginaldo Cangirana dos Santos.

O presidente Raphael Rios, destaca a importância da solenidade como motivo de muito orgulho. “Não conseguimos construir uma cidade sozinhos, e precisamos realmente do trabalho de todos esses homenageados para viver em uma cidade melhor”, diz.

O homenageado e atual presidente da Associação de Amparo às Pessoas com Cancêr de Araxá (Ampara), José Humberto Gonçalves, relata a alegria em receber o Título de Cidadão Honorário. “Para mim é uma alegria muito grande receber essa honraria, pois eu fui recebido com muito carinho nesta cidade, e no momento mais difícil da minha vida. Os araxaenses me acolheram, me ajudaram muito. É muito pequeno tudo o que eu realizo perante o que já recebi da população. É uma enorme gratidão e felicidade se tornar oficialmente um cidadão araxaense”, conta.

O prefeito Robson Magela acrescenta que todos os homenageados devem ser bastante aplaudidos. “As pessoas que receberam as honrarias realizam um trabalho profissional ou social brilhante em diversas áreas e conseguem mudar a vida de inúmeras pessoas para melhor. E é disso que nossa cidade precisa”, conclui o prefeito.