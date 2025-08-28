Prefeitura de Araxá promove Semana da Pátria de 1º a 5 de setembro

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza de 1º a 5 de setembro a Semana da Pátria 2025, com uma programação especial de hasteamento de bandeiras, apresentações da fanfarra e atividades cívicas realizadas por alunos da rede estadual e municipal de ensino.

Este ano, como o feriado de 7 de setembro (Dia da Independência) cai em um domingo, não haverá desfile cívico. Por isso, a rede estadual e municipal de ensino decidiram celebrar a data com uma programação ao longo da semana, em diferentes pontos da cidade, valorizando o sentimento de cidadania.

As solenidades acontecem sempre às 8h da manhã.

Confira a programação

• 01/09 (segunda-feira): Praça Arthur Bernardes

• 02/09 (terça-feira): Corpo de Bombeiros

• 03/09 (quarta-feira): Tiro de Guerra (TG)

• 04/09 (quinta-feira): Quartel da Polícia Militar

• 05/09 (sexta-feira): Gabinete do Prefeito

* As escolas realizarão eventos cívicos, como desfile de fanfarra e caminhada cívica nas unidades e no entorno.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta que a Semana da Pátria é um momento de integração entre escolas e comunidade. “Essa é uma oportunidade para reforçarmos, junto aos nossos alunos, a importância dos valores cívicos, do respeito à nossa história e da valorização dos símbolos nacionais. É uma semana em que celebramos o espírito cívico e fortalecemos a identidade como brasileiros”, afirma.