Prefeitura de Araxá realiza leilão de veículos obsoletos

A Prefeitura de Araxá está com leilão on-line aberto para alienação de veículos automotores pertencentes ao Município, que não atendem mais às finalidades públicas. Os lances poderão ser realizados até às 9h desta quarta-feira (12).

O leilão está sendo realizado por meio do site Portal GP (gpleiloes.com.br/gp/#/leilao/2940). No total, são 11 veículos classificados como “podem voltar a circular”, sendo duas motocicletas e nove carros de passeio, com anos de fabricação entre 2002 e 2016. Os valores dos lances iniciais variam entre R$ 250,00 e R$ 4.550,00.

Os bens de arremate poderão ser visitados até às 15h do dia 11 de junho, no Pátio da Prefeitura Municipal de Araxá – Avenida Tancredo Neves, nº 1.225, Vila Silvéria. O agendamento deve ser realizado pelo telefone (34) 9.8871.1517 ou pelo e-mail: [email protected].