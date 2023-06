Prefeitura de Araxá realiza recapeamento asfáltico em quatro bairros da cidade

Mais segurança para motoristas e pedestres. A Prefeitura de Araxá está realizando frentes de trabalho de recapeamento asfáltico em mais de quatro bairros da cidade. A ação está sendo realizada simultaneamente nos bairros Salomão Drummond, Santa Mônica, Boa Vista e Alvorada.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, a malha viária da cidade já está antiga e necessita da revitalização asfáltica em diversos trechos do município para que a vida útil de ruas e avenidas sejam prolongadas.

“A Administração Municipal está realizando um serviço de qualidade, onde é sempre feita uma preparação antes do recapeamento com tapa-buracos, remendo profundo, fresagem, recomposição de sarjeta e meio-fio, realizados mediante controle tecnológico, extraindo, assim, corpo de provas e verificando a espessura do material e qualidade da massa asfáltica”, explica o secretário.

O prefeito Robson Magela ressalta que o recapeamento asfáltico irá trazer melhorias para os moradores e acabar com transtornos antigos. “Sabemos que são diversos os pontos do município que estão necessitando dessa ação, e agora esses locais estão recebendo asfalto de qualidade. Estamos percorrendo toda a cidade e a recuperação de ruas e avenidas com certeza está entre os principais objetivos da Gestão Municipal”, conclui.