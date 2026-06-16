Prefeitura de Araxá informa sobre atividades de georreferenciamento e atualização cadastral no município

A Prefeitura de Araxá informa à população que está em andamento o processo de atualização do Georreferenciamento e da Planta Genérica de Valores (PGV) do município.

Os serviços são executados pela empresa GI Tecnologia, Sistemas e Aerolevantamentos, contratada por meio de processo licitatório, e têm como principal objetivo a modernização e atualização da base cadastral imobiliária de Araxá, contribuindo para o planejamento urbano, a gestão territorial e o aprimoramento dos serviços públicos.

Como parte das atividades técnicas, durante o mês de maio, veículos devidamente identificados percorreram as vias urbanas realizando a captura de imagens frontais dos imóveis para atualização das informações cadastrais.

Já a partir deste mês de junho, terão início as etapas de levantamento aéreo com utilização de drones. A escolha do período ocorre em razão das condições climáticas mais favoráveis do inverno, que proporcionam maior qualidade e precisão na coleta dos dados.

Até o final de novembro, a população poderá observar a presença de equipes técnicas atuando em diferentes regiões da cidade, além da circulação de veículos identificados e da utilização de equipamentos especializados, como receptores geodésicos (GNSS), bases de levantamento e outros instrumentos de medição.

Todas as atividades são realizadas por profissionais habilitados e seguem rigorosamente os critérios técnicos necessários para garantir a qualidade das informações coletadas.