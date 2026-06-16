Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá participa de encontro nacional sobre adoção e proteção integral

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) participou do XXXI Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA 2026), realizado entre os dias 11 e 13 de junho, em Florianópolis (SC). Com o tema “Adoção e Proteção Integral: afeto e construção de vínculos para uma cultura de pertencimento”, o evento reuniu grupos de apoio à adoção, profissionais, pesquisadores e integrantes da rede de proteção de todo o país para promover o compartilhamento de experiências, a reflexão e o fortalecimento das políticas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Representantes da FCAA participaram do encontro, reforçando o compromisso da instituição com a qualificação permanente das equipes que atuam na rede de proteção à infância e à adolescência.

Durante os três dias de programação, as servidoras participaram de palestras, painéis e debates sobre adoção, acolhimento institucional, fortalecimento de vínculos familiares e proteção integral. A participação teve como objetivo ampliar conhecimentos, conhecer experiências exitosas desenvolvidas em diferentes regiões do país e fortalecer as ações desenvolvidas em Araxá em prol das crianças e adolescentes acolhidos.

A presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Taciana Almeida, destacou que a capacitação permanente da equipe é fundamental para aprimorar o atendimento prestado no município.

“Participar de um encontro nacional como o ENAPA é uma oportunidade de atualização e troca de experiências com profissionais de todo o país. Esse conhecimento retorna para Araxá e fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido pela Fundação, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado às nossas crianças e adolescentes”, explica.

A viagem e a participação das servidoras no evento foram custeadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Araxá, por meio de recursos destinados à qualificação e capacitação dos profissionais que atuam na rede de proteção do município.