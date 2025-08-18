Prefeitura de Araxá realiza recolhimento de animais de médio e grande porte nas vias da cidade

A Prefeitura de Araxá realiza o serviço de recolhimento de animais de médio e grande porte soltos em vias públicas da cidade, como bovinos, equinos e muares. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, tem como objetivo garantir a segurança da população e o bem-estar dos animais.

O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e inclui captura, transporte, estadia, alimentação e destinação adequada dos animais recolhidos.

Para solicitar o atendimento, os moradores devem entrar em contato pelo telefone (34) 9257-1241, informando seus dados para identificação. O número está disponível tanto para casos gerais quanto para situações envolvendo animais de grande porte, como cavalos, bois e burros.

O secretário de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves dos Santos, destaca a importância do serviço. “Essa medida contribui para a segurança no trânsito e evita acidentes, além de proporcionar melhores condições aos animais que estariam expostos a riscos nas ruas”, afirma.v