Prefeitura de Araxá realiza recuperação de mata-burros para melhorar descolamento de veículos na zona rural

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, está realizando uma força-tarefa para recuperação de mata-burros na Zona Rural. A ação tem como objetivo melhorar a acessibilidade e contribuir para a segurança e deslocamento de moradores e demais usuários das estradas.

A manutenção consiste no reforço da base e manutenção de toda a ferragem. No total, são mais de 20 mata-burros recebendo a manutenção. Entre eles estão o mata-burro do Aterro/Antinha, Mourão Rachado, Padre Inácio, Iara, Tadeu, Etinho, Ventania, Volta da Fran, Entrecosto, Pirapitinga, Horizonte Perdido, Ribeirão do Inferno, Garimpo do Ouro, Soltec, Região do Marmelo, Morro da Mesa, Argenita, Ventania, Copasa e região dos Oliveiras.

Os mata-burros são instrumentos importantes para as propriedades rurais, pois impedem a fuga de animais de grande porte, além de melhorar o tráfego nas estradas, pois dispensam o uso de porteiras, o que garante a fluidez do trânsito.