Prefeitura de Araxá vai disponibilizar linhas de créditos sem juros para microempreendedores e microempresas

Mais desenvolvimento, geração de renda e oferta de emprego. A Prefeitura de Araxá vai disponibilizar linhas de créditos sem juros para microempreendedores individuais e microempresas. O Programa Juro Zero vai conceder subvenção econômica para o pagamento de juros remuneratórios de empréstimos e financiamentos a empresas que participam do Programa Araxá Empreendedora.

Os beneficiários serão os pequenos negócios formais e startups que promovam a geração de emprego e renda no município e estejam dentro dos limites estabelecidos na lei e na regulamentação. Serão priorizadas empresas cujos proprietários sejam mulheres, pessoas com deficiência, negros e outros públicos em situação de vulnerabilidade social, identificados pelo Município de Araxá.

O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Araxá, por meio da Sala Mineira do Empreendedor e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e Sebrae Minas.

O lançamento oficial do projeto e a publicação do edital para credenciamento das empresas interessadas em participar do Programa Juro Zero vai acontecer nos próximos dias.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o programa é mais uma política pública implantada pela Administração Municipal. “Hoje, temos mais de 8 mil microempreendedores individuais e microempresas. Muitos estavam na informalidade há anos e que com a implantação da Sala Mineira do Empreendedor e do Programa Araxá Empreendedora tiveram a oportunidade de regularizar seus negócios. O Programa Juro Zero é uma iniciativa histórica, pois pela primeira vez o Município de Araxá tem uma política pública voltada para incremento e desenvolvimento da economia local.”

O programa foi aprovado pela Câmara Municipal de Araxá nesta terça-feira (30) e será sancionado pelo prefeito Robson Magela.