Prefeitura de Araxá vistoria ônibus de transporte coletivo

Funcionários da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, realizaram a vistoria de 47 ônibus de transporte coletivo durante os dias 8, 9 e 10 de janeiro na sede da empresa Vera Cruz. Esse serviço é promovido anualmente pela Administração Municipal, garante a segurança no transporte dos usuários e cumpre as normas da regulamentação de cada categoria de transporte público. A atual frota atende 25 linhas e uma média de 14 mil passageiros por dia.

Na vistoria, realizada sempre no período noturno, deve observar, especialmente, itens relacionados à segurança, conforto, higiene, funcionamento, acessibilidade e conservação. Fiscaliza-se também o estado dos pneus, luz na placa, faróis, pisca, luz de freio, limpadores de parabrisas. Os fiscais testam o acionamento das portas automáticas, o piso antiderrapante nos degraus, as condições dos bancos, barras e pegadores, janelas, acionamento da campainha.

De acordo com o cronograma da secretaria, na parte interna do ônibus, é necessário estar afixado avisos de proibido fumar e falar com o motorista. Outra informação é sobre o número de passageiros sentados e em pé. Os assentos prioritários para idosos e gestantes devem estar identificados. A vistoria se preocupa com a questão da acessibilidade quanto a frota com elevadores para portadores de necessidades especiais.

Antônio Carlos da Silva, supervisor de manutenção da Vera Cruz, a empresa se preocupa em manter os ônibus em condições ideais de funcionamento. “Geralmente, o motorista levanta o que é necessário para manutenção de cada ônibus e, assim é executado o serviço. Para nós, é importante essa vistoria realizada pela Prefeitura de Araxá”, destaca.

Élvio Bertoni, secretário de Segurança Urbana e Cidadania, comenta que os ônibus se apresentam em condições de uso quando é realizada essas vistorias. “Nosso trabalho não é de punir, e sim de conferir e orientar o funcionamento dos ônibus. Se não passar na vistoria, damos um prazo à empresa fazer as correções necessárias. O importante é que o veículo ofereça segurança, conforto e higiene aos passageiros”, enfatiza o secretário.

Os usuários do transporte coletivo também podem auxiliar a Asttran na verificação da qualidade do serviço e dos ônibus disponibilizados para atender as linhas e itinerários. Bertoni informa que, caso algum item não esteja sendo cumprido, o passageiro pode comunicar a Secretaria Municipal Segurança Urbana e Cidadania pelo contato 3669-8076.