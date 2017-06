Prefeitura destina veículos de emenda parlamentar para saúde

A frota destinada à saúde em Araxá foi reforçada na manhã desta segunda-feira, 26. São dois veículos destinados à Atenção Básica, obtidos com emenda parlamentar do prefeito Aracely de Paula enquanto deputado federal; e uma caminhonete doada pelo Governo do Estado de Minas Gerais. A entrega foi feita pelo prefeito na companhia dos secretários, vereadores e imprensa.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Alonso Garcia, o reforço da frota atende uma necessidade antiga. Os carros auxiliarão na etapa inicial do contato da população com a rede municipal de saúde, enquanto a caminhonete deverá priorizar o atendimento rural.

“São veículos novos com emenda do ex-deputado federal Aracely de Paula para utilização na Atenção Básica. Isso amenizará nossas dificuldades e facilitará uma melhor adequação de assistência nos bairros da cidade. Temos, também, um veículo doado pelo Estado para a Vigilância Ambiental, principalmente para o trabalho na zona rural”, explica o secretário.

De acordo com o prefeito, a entrega dos veículos antecede outros feitos em prol da saúde conquistados ainda durante o seus mandados como parlamentar. “A saúde de Araxá sempre foi um compromisso nosso. Já estávamos no final do mandato de deputado federal quando inserimos no orçamento essa emenda não apenas pelos veículos que estamos recebendo neste momento, mas de diversos equipamentos que servirão para nossa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outros setores da Prefeitura”, destaca Aracely.