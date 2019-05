Prefeitura disponibiliza novas vagas para Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo

A Prefeitura de Araxá abre 44 novas vagas para Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. Estão disponíveis aulas com diversos instrumentos como Bateria, Flauta, Clarinete, Piano, Guitarra, Canto, Viola, Viola Caipira, Violino, Cello e Baixo.

É novidade também nesse ano a formação de dois novos grupos culturais – Vocal Folclórico (para 3ª idade), com 15 vagas e aulas às quartas-feiras, 9h30 ou 15h30, e dos Violeiros (Viola Caipira) para músicos com experiência nesse instrumento para 12 vagas e aulas às terças-feiras, a partir das 20 horas.

Essas ações reforçam o objetivo do espaço coordenado pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) que se destaca pelo trabalho desenvolvido por professores e colaboradores que levam a música como instrumento no processo de educação. A Escola de Música está localizada na Praça Arthur Bernardes, 18, Centro, com horário de funcionamento das 7h às 21h30. Mais informações sobre as vagas, pelo contato 3612-9223.

Confira as vagas disponíveis:

Bateria: 13 vagas

Flauta / Clarinete: 2 vagas

Piano: 11 vagas

Guitarra: 11 vagas

Canto: 4 vagas

Viola Caipira: 1 vaga

Violino, Viola, Cello e Baixo: 2 vagas