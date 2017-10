Prefeitura inicia obras na Rua Maria de Lourdes Moreira

Com intuito de proporcionar a mobilidade urbana do setor Norte da cidade, a Prefeitura de Araxá iniciou as obras de abertura da rua Maria de Lourdes Moreira até a avenida Ananias Teixeira Júnior. A ligação entre as duas vias facilitará o acesso dos moradores aos bairros da região do Urciano Lemos e adjacências, além de desafogar o trânsito no sentido da avenida Washington Barcelos. Toda obra está prevista para ser executada em até 60 dias. O investimento é de R$ 360 mil.

O secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, ressalta a importância da obra para o sistema viário e a segurança de toda a região Norte. “Hoje temos um grande tráfego de veículos na avenida Washington Barcelos, com a permissão do estacionamento no lado direito de quem se dirige ao bairro Urciano Lemos. Isso tem reduzido ainda mais a caixa (largura) da via. Sendo mão dupla, essa redução de espaço acaba criando uma situação de congestionamento, saturação da via e de risco para veículos e pedestres.”

“A abertura da rua Maria de Lourdes Moreira permitirá que tenhamos na Washington Barcelos um único sentido de fluxo, ou seja, da Igreja Santa Rita para o bairro Urciano Lemos. Isso libera uma faixa para estacionamento e permitirá uma caixa de rua que consiga suportar com conforto o tráfego de veículos da região”, destaca o secretário.

Marco Antônio ressalta que a rua Maria de Lourdes Moreira será uma nova alternativa de trânsito na cidade. “Com a nova via, o motorista poderá ir para o Centro da cidade, para a região Sul, como por exemplo, os bairros Santo Antônio e Jardim Europa, ou até mesmo destinar à saída para Belo Horizonte. Isso permitirá uma maior segurança, conforto e agilidade no trânsito. É uma obra fundamentalmente de mobilidade urbana, prevendo essa série de benefícios proporcionados, principalmente, aos veículos de passeio de qualquer natureza.”

O projeto prevê a implantação da via em 12 metros de caixa, mesma largura que se inicia na avenida Pedro de Paula Lemos. “Teremos cerca de 3 metros de passeio de cada lado, meio-fio, sarjeta, todo sistema de drenagem, água potável, esgotamento sanitário, todo muro executado nas duas faces em alvenaria com reboque e pintura. Além de todos esses benefícios, teremos todo sistema de distribuição de energia elétrica e lâmpadas em vapor de sódio”, acrescenta Marco Antônio.