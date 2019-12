Prefeitura interdita rua com erosão no bairro Novo Pão de Açúcar III

O prefeito Aracely acompanhado dos secretários de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior e de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha; esteve na Rua Wagner Fulgêncio, no bairro Novo Pão de Açúcar III, nesta quinta (05). Após a chuva forte, registrada na cidade na quarta-feira, uma erosão destruiu parte da rua, comprometendo o trânsito no local.

O secretário Sebastião Donizete, explicou que a erosão foi provocada pela chuva, provavelmente por causa de excesso na rede de drenagem. Adiantou que a Prefeitura interditou a rua e fará uma proteção no local para minimizar o risco de a erosão evoluir, atingindo as casas. Destacou que o loteamento foi aprovado de 2013, equipes da secretaria e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) retornaram ao local para uma análise minuciosa da situação. Futuramente será feita uma contenção na região toda. O prefeito Aracely informou que serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores.