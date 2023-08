Prefeitura já implantou a iluminação de LED em mais de 6 mil pontos da cidade

Uma iluminação mais moderna, eficiente, econômica e durável. A Prefeitura de Araxá segue com a substituição de luminárias tradicionais por lâmpadas de iluminação em LED em toda a cidade. O projeto Araxá Cidade Luz já executou a troca de 6.219 pontos de energia, em 54 bairros e também no Distrito Industrial, Itaipu e na Comunidade Rural da Boca da Mata.

Além da modernização da iluminação, o Município também implementou um sistema de manutenção preventiva, bem como o desenvolvimento contínuo de projetos que visam otimizar ainda mais a eficiência do sistema de iluminação pública. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), destaca que essa troca tem impactos positivos não apenas na qualidade da iluminação, mas também na economia de energia e na durabilidade das novas lâmpadas.

“O investimento no projeto “Araxá Cidade Luz” marca uma importante etapa nos avanços do setor público de Araxá nos últimos anos. Com a adoção da tecnologia LED e o compromisso com a melhoria contínua dos serviços, a Prefeitura reafirma seu comprometimento em proporcionar uma cidade mais moderna, eficiente e segura para todos os moradores”, destaca.

O balcofarmacista, Vicente de Paulo Silva, de 59 anos, morador do bairro Portal Camburi, uma das regiões contempladas, conta os benefícios da substituição das luminárias tradicionais. “Essa iluminação de LED trouxe muita segurança para nós, tornou o bairro mais confortável e mais claro. Isso é segurança em casa, segurança no trânsito, então eu gostei muito e a vizinhança também gostou”, reforça.