Prefeitura lança licitação para construção da unidade de saúde no bairro Mangabeiras

A Prefeitura de Araxá publicou o edital para contratação de uma empresa especializada em engenharia civil para a execução da obra da nova unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) no bairro Mangabeiras. As empresas interessadas devem enviar suas propostas comerciais até o dia 7 de maio, às 13h. A abertura das propostas será feita às 13h05 do mesmo dia, por meio da plataforma LicitaNet (www.licitanet.com.br).

O valor total da obra é de R$ 3.278.207,85, sendo R$ 2.012.825,58 oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções) do Governo Federal, com o restante sendo complementado por recursos próprios do município.

A nova unidade de saúde será construída em um terreno cedido pela administração municipal, localizado na Rua Amador Carneiro de Melo. O objetivo é proporcionar um atendimento de saúde mais próximo e eficiente à população da região, com uma equipe composta por médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Com prazo de execução de oito meses, a unidade irá garantir mais qualidade e comodidade no atendimento aos moradores da região.