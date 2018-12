A Prefeitura de Araxá está implantando um canteiro na saída da avenida do Parque do Cristo para orientar e distribuir melhor o fluxo de veículos que acessam a avenida Washington Barcelos, no Setor Norte da cidade.

Após a conclusão da obra, o local vai receber pintura e sinalização de solo direcionando os motoristas sobre as conversões.

O trecho da futura avenida do Parque do Cristo será em mão-única (subida) com acesso pela avenida Dâmaso Drummond e termina na avenida Washington Barcelos.