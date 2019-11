Prefeitura realiza recapeamento estrutural das vias impactadas pela construção do viaduto

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, está com execução de remendos profundos nas ruas Ipiaó e Ananias Teixeira Júnior e na Avenida João Paulo II – vias a serem impactadas pelo viaduto da Rua Uberaba, que está sendo construído. O trabalho consiste na recomposição estrutural do pavimento asfáltico nos pontos onde foram avaliados com escavação para deslocamento e interceptação das redes de água potável e esgoto sanitário realizada anteriormente pela Copasa.

Esse serviço começou a ser realizado nesta segunda-feira, 4 na rua Ipiaó e, continuou nesta terça-feira, 5, na Avenida João Paulo II, no ponto onde está sendo construído o viaduto da Rua Uberaba. Na quarta-feira, 6, a rua Ananias Teixeira Júnior receberá esse mesmo procedimento pela Prefeitura.

A Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana também vai realizar a retirada da parte gramada da rotatória da Avenida João Paulo II para aumentar a largura da pista, melhorar o fluxo de veículos e oferecer maior conforto e segurança aos usuários a partir de quinta-feira, 7 de novembro. Após o procedimento, o pavimento será recomposto, de modo que não tenha poeira, barro e imperfeições no local. Essa intervenção não afetará o canteiro central que será preservado.