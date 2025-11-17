Prefeitura reforça investimento na segurança e acompanha avanço das obras da nova Delegacia Regional

A nova sede da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Araxá segue em ritmo acelerado e já atingiu cerca de um terço do cronograma. A obra está sendo realizada no antigo prédio do Fórum, cedido pelo Estado, e vai reunir em um único espaço todas as unidades especializadas da Polícia Civil, oferecendo mais estrutura, integração e eficiência no atendimento à população.

A reforma conta com R$ 800 mil de emenda parlamentar do deputado Federal Mário Heringer e um aporte fundamental da Prefeitura de Araxá, que garantiu R$ 71.017em recursos próprios, além de um aditivo de R$ 195.550, totalizando R$ 266.567,00 investidos pelo Município para garantir que todas as adequações necessárias fossem executadas.

Durante a visita técnica realizada na última sexta (14), o governador Romeu Zema, o vice-prefeito Bosco Júnior e demais autoridades acompanharam o andamento das obras.

Zema destacou a ampliação da estrutura, que terá mais de 1.100 m². “A nova sede triplica a área utilizada hoje pela corporação e permite que Araxá continue entre as cidades mais seguras do Brasil.”

A reforma inclui adequações no layout, troca total do telhado, novo forro de gesso, piso porcelanato, modernização da rede elétrica e lógica, iluminação em LED e revisão das áreas destinadas às investigações e ao setor de custódia.

Segundo o delegado regional, Valter André Biscaro, a nova sede vai melhorar significativamente o atendimento e o trabalho da Polícia Civil, ao reunir em um único espaço todas as delegacias especializadas. “Este fator além de permitir melhor comunicação entre as pautas, direciona melhor o cidadão evitando que ele se desloque de um lado para outro. A nova estrutura também trará mais espaço e conforto, permitindo um melhor atendimento, com salas projetadas, locais de espera adequados e amplo estacionamento.”

A unidade vai atender Araxá, Tapira e outras 10 cidades da região. A previsão de conclusão é no primeiro trimestre de 2026.

O vice-prefeito, Bosco Júnior, reforçou o papel do Município no fortalecimento da segurança pública. “O investimento da Prefeitura garante dignidade de trabalho e estrutura compatível com a importância da Polícia Civil. Investir na segurança é também cuidar das famílias de Araxá.