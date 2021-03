Prefeitura revitaliza área na rua Pará que estava com indícios de invasão

Buscando uma solução para o crescimento urbano desordenado, uma ação conjunta realizada nesta sexta-feira (19) mobilizou profissionais de vários setores da Prefeitura de Araxá. Um trecho da rua Pará está sendo revitalizado com limpeza e plaina, plantio de mudas e reutilização de pneus para se transformar em uma área de lazer para a comunidade.

O local, que é uma área pública, está recebendo a melhoria após a fiscalização identificar indícios de invasão do espaço que fica às margens do Córrego Grande, onde ocorreu um descampo na curva do rio. O local estava com demarcação para construção de possíveis imóveis irregulares.

A ação envolveu servidores das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e de Ação Social (Pequeno Jardineiro) e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, com apoio da Polícia Militar.

A invasão de áreas é uma preocupação da atual Gestão Municipal. O prefeito Robson Magela busca a união de forças para solucionar a situação desse agravante no município, evitando novos pontos a serem invadidos.

O secretário municipal de Governo, vice-prefeito Mauro Chaves, acompanhou o início da intervenção na rua Pará e pontuou que após o estudo apresentado pela Ação Social o trabalho em conjunto busca a solução do problema a curto, médio e longo prazo.