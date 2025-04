Prefeitura une interatividade, arte e saúde com estande especial na Copa do Mundo de Mountain Bike

Atletas e visitantes de mais de 30 países estão em Araxá para acompanhar as etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike. Mas além da emoção das provas e da experiência de estar no maior evento da modalidade do mundo, a Prefeitura de Araxá preparou durante o evento um estande especial que convida o público a experiências que unem esporte, saúde, sustentabilidade, arte e atividades interativas.

As atividades foram promovidas no último fim de semana e retornam na próxima quarta-feira (9) até sábado (12), durante a realização da segunda etapa do evento.

Um dos destaques é o simulador de bike 360 graus, que transporta os visitantes para dentro da icônica pista do Barreiro, onde acontecem as provas do Mountain Bike. A tecnologia oferece uma imersão realista, ideal para quem quer sentir na pele a emoção de pedalar em um dos percursos realizados pelos maiores atletas do mundo.

O estande também promove a doação de mudas do cerrado, por meio do projeto Casa do Pequeno Jardineiro. Além disso, um quiz interativo promovido pelo IPDSA, testa os conhecimentos do público sobre curiosidades de Araxá e o universo do mountain bike — quem acertar cinco perguntas leva para casa uma ecobag sustentável.

Outro atrativo é a apresentação do projeto de Rotas Cicloviárias Rurais, coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes. A proposta mapeia e sinaliza trilhas e estradas na zona rural, estimulando o cicloturismo e a prática esportiva de forma segura e acessível.

A arte e identidade local também estão presentes. O artista Matheus Black está criando ao vivo um painel em grafite, que traz cor e expressão urbana, com representações sobre o Complexo do Barreiro, bicicleta e identidade pessoal.

A saúde também tem espaço garantido. Fisioterapeutas da Secretaria Municipal de Saúde realizam aferição de pressão arterial e oferecem orientações sobre alongamento e postura, cuidados fundamentais tanto para atletas quanto para o público em geral.