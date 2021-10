Prefeituras de Araxá e Perdizes fecham parceria para recuperação da Ponte Queimada

A partir do próximo dia 18 de outubro, moradores da região do Rio Tamanduá, entre Araxá e Perdizes, devem ficar atentos aos desvios em função da recuperação da Ponte Queimada. O anúncio foi feito pelo prefeito de Araxá, Robson Magela, durante encontro no local com o prefeito de Perdizes, Roberto Bergamasco.

A substituição da estrutura será possível graças a uma parceria entre as prefeituras dos dois municípios, em que a Araxá irá fornecer o material e Perdizes a mão de obra para a construção. “Esta é uma ponte muito importante para o escoamento de produtos agrícolas da região. Porém, o desgaste compromete a estrutura que é antiga, já foi incendiada e é rota de veículos pesados. Essa obra vem em um momento oportuno para garantir mais segurança a esses motoristas que passam por lá”, ressalta o prefeito Robson.

Também estiveram presentes os secretários municipais de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino, e de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, a secretária de Obras, Trânsito e Serviços Públicos de Perdizes, Jéssica Neves Belchior Machado, e o vereador Luiz Carlos Bittencourt.

“Nós programamos para iniciar essa obra no próximo dia 18. Se até lá a gente não tiver recebido as vigas metálicas que foram prometidas pelo Governo de Minas, vamos iniciar a obra com vigas de eucalipto e grade de madeira, mesmo que provisoriamente, até conseguirmos fazer a obra em concreto. O importante é fazer essa substituição o mais rápido possível porque a estrutura já está comprometida”, explica Sebastião Donizete.

A previsão que a obra seja concluída 90 dias após o início. As rotas alternativas podem ser acessadas através do link (https://maps.app.goo.gl/zqhxGvTHRhBRrfQPA).

Faixas informativas com o QR Code para acesso ao mapa do desvio também serão instaladas nas vias que dão acesso à ponte.