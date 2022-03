Programa garante passagem rodoviária gratuita ou com desconto para jovens de 15 a 29 anos em Araxá

Passagem no transporte interestadual gratuita ou com desconto, isenção em concursos públicos, meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer e outros diversos benefícios. A Secretaria Municipal de Ação Social está com cadastro aberto para adolescentes e jovens de 15 a 29 anos que desejam participar do programa ID Jovem. A carteirinha do programa pode ser solicitada ao público que pertença à família com renda mensal de até dois salários mínimos e que esteja inscrito no CadÚnico.

Se ainda não houver inscrição no CadÚnico, os responsáveis ou familiares dos jovens e adolescentes devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a sede da Secretaria Municipal de Ação Social. Devem ter em mãos o número de Identificação Social (NIS) e incluir o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento no cadastro. Depois disso, a carteira estará disponível: ela poderá ser impressa ou salva no telefone em formato digital no aplicativo ID Jovem.

Os jovens e adolescentes poderão usar os serviços de transporte convencional em linhas regulares. Duas vagas gratuitas ou com desconto de 50% são asseguradas no sistema de transporte coletivo interestadual. A carteira ID Jovem pode ser usada em exibições em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos musicais, teatrais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento promovidos por qualquer entidade e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares mediante cobrança de ingresso.