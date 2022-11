Projeto de reforma do Buracanã é apresentado à comunidade na 8ª edição do Prefeitura no Bairro

Mais acesso ao esporte! A 8ª edição do Prefeitura no Bairro, realizado no último sábado (26), destacou futuras melhorias para os bairros Fertiza, João Ribeiro e toda o Setor Sul da cidade. O prefeito Robson Magela anunciou o projeto de reforma para o Complexo Esportivo Nadyr Barcelos, conhecido como Buracanã.

“O principal objetivo desta Administração é levar os serviços públicos até a população, o que já é direito do cidadão araxaense. O projeto Prefeitura no Bairro é a grande oportunidade de ouvir demandas de quem vive diariamente a realidade da cidade e de propor ações que irão melhorar ainda mais os locais. Anunciamos e apresentamos aos moradores um projeto esportivo para o Buracanã. O processo de licitação da obra ficará para o planejamento de 2023 e vai trazer mais esporte, lazer e segurança para todas as faixas etárias”, destaca o prefeito.

Esta foi a 8ª edição do projeto itinerante que percorre os bairros de Araxá mensalmente, com o objetivo de aproximar toda a estrutura da Prefeitura de Araxá da população. Moradora do bairro Fertiza há 27 anos, Júlia Graciele Ferreira de Oliveira demonstra enorme alegria ao receber a notícia da reforma do Buracanã.

“Meu pai era servidor público neste local, também jogava futebol no Buracanã e eu sempre o acompanhava. Hoje tenho quatro filhos, com idades entre 4 e 10 anos, que também cresceram na região. Então, o Buracanã faz parte da minha vida. E para nós é uma grande alegria ver que a prefeitura está abraçando o esporte e o lazer depois de ver o espaço abandonado por tantos anos, onde as pessoas, infelizmente usavam o espaço para ações indevidas. Eu fico muito satisfeita porque acho que vai ser um projeto que vai ajudar muito no crescimento de meus filhos e também de outras crianças da região. Sem ajuda da prefeitura, com certeza nada disso seria possível, pois é um projeto grande que nós, moradores, aguardamos há anos”, comemora.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), fala sobre a importância do esporte na vida das crianças, jovens e também dos idosos, que merecem um projeto como o futuro Buracanã.

“Esse projeto irá contemplar de seis a oito atividades diretas como pista de caminhada, academia ao ar livre, atividades de vôlei, basquete e futsal e o Skate Park para que possa realmente atender a população e os adeptos a todas as modalidades esportivas. Além disso, toda a sede será revitalizada. Haverá manutenção da quadra e campo society, reforma e adequação de banheiros, câmeras de videomonitoramento e seguranças durante o dia e a noite no local. O esporte traz inúmeros benefícios para a população e através de um projeto como este que foi apresentado, esperamos que as atividades disponíveis sejam extremamente úteis para os moradores”, relata.