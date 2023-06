Próximo sábado tem a 13ª edição do Prefeitura no Bairro no antigo CSU

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 13ª edição com mais de 40 serviços gratuitos para a população. Desta vez, as atividades serão voltadas para moradores dos bairros São Domingos, Alvorada e região, que poderão tirar dúvidas, sugerir e reivindicar ações. O encontro acontece no próximo sábado (24), das 8h às 12h, no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU).

O evento ofertará vacinação adulta e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, exame de acuidade visual, solicitação por serviços urbanos e orientação sobre IPTU, massagem, pintura em tela, além de atendimentos nas áreas de Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o programa é uma oportunidade para a população sugerir, reivindicar e ter acesso a ações e projetos oferecidos pela Administração Municipal.

“O compromisso firmado pela gestão é de aproximar o governo da população. E este evento é oportunidade para isso. Nele, as pessoas podem apresentar solicitações diretamente aos secretários, gestores e demais servidores. É importante esse relacionamento de escutar as reivindicações dos moradores, facilitar o acesso aos serviços públicos e promover projetos prioritários para as regiões e bairros da cidade. Convido toda a população para participar conosco neste sábado”, diz.



13ª Edição Prefeitura no Bairro



Local: Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU).

Dia e horário: 24 de junho (sábado), das 8h às 12h.

Endereço: – Rua Maria Ozanan Moreira, nº 145 – bairro São Domingos.