PSG Senac oferece cursos gratuitos de marketing e negócios

Senac oferece através do Programa Senac de Gratuidade cursos com objetivo de dar oportunidade de ingresso na instituição e profissionalização. Estão abertas inscrições para os seguintes cursos:

Ferramentas de Marketing Digital

Em uma sociedade cada vez mais conectada, tornou-se imperativo as empresas estarem presentes e atuantes no mundo digital. Para tal, não basta simplesmente integrar uma rede social, é necessário conhecer o perfil desse público e como chegar até ele. Nesse contexto, o uso de técnicas e ferramentas digitais permite às empresas inovar e adaptar suas estratégias a esse ambiente. Dessa forma, a probabilidade de novos negócios será cada vez maior.

Carga Horária: 24h

Horário: 19:00 as 22:00 – Terça e quinta-feira

Aula Remota – via plataforma Teams

Data de inicio: 21/09 a 19/10

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

E-Commerce: Vendendo no Comércio Eletrônico

O curso de Aperfeiçoamento E-commerce: Vendendo no comércio eletrônico tem como objetivo subsidiar o participante a atuar em comercialização on-line de produtos e serviços, tendo em vista a tendência do e-consumidor em buscar por produtos e serviços na internet, incluindo as redes sociais.

Carga Horária: 42h

Horário: 19:00 as 22:00 – Terça e quinta-feira

Aula Remota – via plataforma Teams

Data de inicio: 25/10 a 14/12

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

MS PROJECT

O gerenciamento de projetos como profissão está evoluindo e se tornará indispensável para as pessoas e empresas que desejarem entregar projetos no menor prazo, no valor orçado, dentro do escopo definido e superando a qualidade esperada

Carga Horária: 39h

Horário: 09h as 13:00 aos sábados

Aula presencial – SENAC

Data de inicio: 25/10 a 27/11

Idade Mínima: 16 anos

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Link para inscrição: http://www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade/vagas.aspx