Raphael Rios homenageia Ione Guimarães com Medalha Leonilda Montandon

Em reconhecimento a uma trajetória dedicada à preservação e educação ambiental e ao bem-estar da comunidade, Raphael Rios homenageou Ione Guimarães com a Medalha Leonilda Montandon. A honraria foi concedida na noite desta quinta-feira (27), no Centro Cultural do Uniaraxá, Teatro CBMM, e contou com a outorga da Medalha à outras 14 mulheres que também se destacaram por sua atividade profissional, por seu desempenho social e filantrópico, além dos relevantes serviços prestados à comunidade araxaense. Na oportunidade também foi entregue o Troféu Dona Carlota de Melo, que homenageou Selma Iliana Silva em 2025.

Filha de Januária do Nascimento Costa e Sebastião Ribeiro da Costa, Ione Guimarães é mãe de Gustavo Guimarães Vasconcelos. Desde cedo, transmitiu ao filho valores essenciais como responsabilidade e respeito pela natureza.

Atualmente, presta atendimento gratuito com homeopatia em casas espíritas, levando conforto e esperança a quem mais precisa. Seu trabalho também se estende à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) onde desenvolve um projeto de ressocialização de detentos por meio da reconexão com a natureza, plantio e cultivo de mudas, promovendo conhecimento e sustento de instituições.

Ione Guimarães é idealizadora do projeto Guardiões da Semente que busca resgatar os saberes e as culturas milenares para compartilhar com as gerações atuais e contribuir com a formação e com a consciência ambiental da sociedade. Compreender a natureza na sua amplitude é imprescindível para se ter uma visão de mundo ampla, que permita visualizar as conexões dos sistemas e de toda a natureza em funcionamento. Também se dedica à literatura infantil, escrevendo livros que disseminam a importância do cuidado com a naturezas.

Ione Guimarães Costa é um farol de conhecimento, empatia e dedicação. Seu trabalho e sua trajetória inspiram e transformam vidas, mostrando que o verdadeiro caminho para um mundo melhor está na educação, no respeito à natureza e na solidariedade com o próximo.