Revitalização de escola na Boca da Mata inicia reformas de unidades de ensino em Araxá

Com o objetivo de proporcionar aos alunos e funcionários um ambiente organizado e seguro, a Prefeitura de Araxá iniciou a reforma de escolas e creches municipais nesta semana. A revitalização das unidades atende antiga reivindicação da comunidade escolar e beneficiará cerca de 980 crianças da rede municipal de educação.

A reforma da Escola Municipal José Bento, na Boca da Mata, marca o início do projeto. Além dela, serão revitalizadas as escolas Eunice Weaver e Professora Leonilda Montandon (Caic) e as creches Armindo Barbosa, Sarah Valle Abrahão e Balão Mágico. As obras serão realizadas nos espaços internos e externos dos prédios e incluem serviços de pintura, impermeabilização, troca de portas, janelas e pisos, conserto de telhados e reforma em geral, além de reparos na parte elétrica e hidráulica.

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade, pois ela é a principal e mais importante fonte para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, nossa gestão está se empenhando para oferecer dignidade, condições de estudo e trabalho para nossos professores e alunos”, destaca o prefeito Robson Magela.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, a revitalização da infraestrutura oferecerá mais comodidade aos alunos e professores. “Na escola José Bento, primeira unidade a ser reformada, serão realizados serviços de troca de pisos, telhados, esquadrias e peças estruturais que não atendem mais o padrão para o local. Também serão colocadas novas alvenarias internas, além de instalações elétricas, hidráulicas e pintura em geral”, reforça.