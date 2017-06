Robson Magela apresenta reivindicações do Gabinete Itinerante

Ao usar a tribuna da Câmara Municipal na reunião ordinária desta terça-feira, 6 de junho, o vereador Robson Magela (PRB) apresentou as reivindicações feitas pela população do Setor Norte de Araxá em seu Gabinete Itinerante no último dia 27 de maio. A primeira reivindicação apresentada pelo vereador foi sobre o avanço da erosão existente na rua Erminda Soares de Lourdes, no bairro Salomão Drummond, em frente ao número 535.

De acordo com Robson, moradores da rua Erminda Soares de Lourdes estão preocupados com o avanço da erosão em direção à via, pois o Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que a erosão já atingiu a calçada. “Os moradores pedem que a Prefeitura tome providências para evitar que se repita o que já aconteceu na Rua Pedro Adolfo, no bairro Alvorada, onde a erosão causou o desmoronamento de parte da via pública”, destacou o vereador.

Mais segurança

Robson também solicitou que a Prefeitura de Araxá instale uma câmera de videomonitoramento na avenida Sebastião Ferreira Pinto, no bairro Ana Pinto de Almeida, e lâmpadas de LED nos postes de iluminação pública localizados em toda a extensão desta mesma via.

O vereador explicou que uma das principais reivindicações feitas pelos moradores do bairro Ana Pinto de Almeida e adjacências em seu Gabinete Itinerante foi sobre a falta de segurança naquela região da cidade. “A população nos pediu que a principal via daquele setor da cidade, que é a avenida Sebastião Ferreira Pinto, receba uma câmera de videomonitoramento e passe a ter iluminação de LED para aumentar as condições de segurança no local”, disse Robson.

Ponto de ônibus

Outra reivindicação recebida por Robson em seu Gabinete Itinerante e apresentada na tribuna do Legislativo foi o pedido de instalação da cobertura no ponto de ônibus existente na avenida Sebastião Ferreira Pinto, no bairro Ana Pinto de Almeida, em frente ao número 670.

O vereador informou que os usuários do transporte coletivo que residem no bairro Ana Pinto de Almeida e adjacências lhe informaram que esse ponto de ônibus era coberto, mas com o passar do tempo o local foi depredado e atualmente existe apenas a estrutura que sustentava a cobertura. “É preciso que a Prefeitura de Araxá instale a cobertura nesse ponto de ônibus para que as pessoas possam se proteger do sol e da chuva enquanto aguardam o transporte coletivo urbano”, salientou Robson.

Recapeamento asfáltico

Robson solicitou o recapeamento das ruas Geraldo José Mariano, Augusto Eduardo Montandon, André José da Silva e demais vias do bairro Salomão Drummond. Ele argumentou que os moradores dos últimos quarteirões das ruas desse bairro, localizados abaixo da avenida Dr. Atílio Colombo, reclamam que a Prefeitura de Araxá não realizou o recapeamento asfáltico como fez nos demais quarteirões em 2016.

“Esses moradores solicitam que a Administração Municipal conclua o recapeamento, pois eles pagam os seus impostos da mesma maneira que os demais moradores do bairro Salomão Drummond”, relatou o vereador.

O parlamentar ainda pediu que a Prefeitura realize o recapeamento asfáltico nas ruas Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus, e Baltazar Ferraz, no bairro Domingos Zema.

Redutor de velocidade

O vereador ainda solicitou que a Prefeitura providencie a colocação de um redutor de velocidade no início da avenida Sebastião Ferreira Pinto, no bairro Ana Pinto de Almeida, na altura do número 330.

Robson justificou o seu pedido dizendo que os moradores da avenida citada acima solicitaram a este vereador a colocação de um redutor de velocidade nesta via devido ao fato dos condutores de veículos não respeitarem o limite de velocidade do local. “Muitas pessoas atravessam a via diariamente neste local devido à existência de um supermercado no início da avenida”, lembrou o vereador.

Denominação de via pública

Robson Magela apresentou um Projeto de Lei denominando como Rua José Alves Borges a atual Rua PA Trinta e Seis no Loteamento Novo Pão de Açúcar I e II. José Alves foi um dos mais conhecidos capitães de folia de Araxá e participou das principais Festas de Reis da cidade.