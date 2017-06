Robson Magela envia abaixo-assinado ao prefeito Aracely

O vereador Robson Magela (PRB) se reuniu com moradores dos bairros Vila Universitária, Residencial Camuá e Residencial Fenícia, que o convidaram para lhe apresentar as principais reivindicações da comunidade local. Robson recebeu um abaixo-assinado e o anexou na indicação apresentada por ele ao prefeito Aracely de Paula na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada na última terça-feira, 6 de junho.

Robson solicitou que o prefeito atenda as reivindicações que constam no abaixo-assinado elaborado pelos moradores. As reivindicações do abaixo-assinado enviado por Robson ao prefeito Aracely são as seguintes:

1- Pavimentação das ruas entre Residencial Camuá e Residencial Fenícia, serviço de extrema necessidade, já que existe somente uma rua pavimentada de acesso ao bairro;

2- Construção da praça no terreno localizado da Rua Jairo Cândido. Este terreno fica praticamente o ano todo com mato muito alto, servindo de depósito de restos de materiais de construção e entulhos, o que resulta no aparecimento de cobras, ratos e escorpiões;

3- Instalação de uma câmera de monitoramento na rotatória de acesso aos bairros Vila Universitária, Residencial Camuá e Residencial Fenícia;

4- Instalação de placas de sinalização de trânsito e pintura de sinalização horizontal.