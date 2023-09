Roda de conversa com o público LGBTQIAPN+ destaca prevenção e direitos

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Comitê de Equidade em Saúde, promoveu uma roda de conversa com o público LGBTQIAPN+, com o objetivo de apresentar procedimentos de prevenção em saúde e direitos humanos que envolvem essa comunidade, na quinta-feira passada (14).

O encontro contou com representantes das Secretarias Municipais de Saúde e de Ação Social e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), agentes comunitários, membros da Sociedade Civil e do médico infectologista Leonardo Aguiar.

“Foi um momento de troca de experiências e levantamento de informações que podem nortear novas ações da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro foi muito produtivo, porque conseguimos conhecer um pouco da realidade do público LGBTQIAPN+ para elaborar ações que possam acolher melhor esse público”, explica a coordenadora da Política Estadual de Promoção da Saúde (Poeps), Ana Paula Nassif.

O médico infectologista Leonardo Aguiar destaca a importância de identificar, prevenir e tratar as doenças sexualmente transmissíveis, um dos tópicos debatidos durante o encontro.

“Fiquei muito feliz em ter participado desse encontro. Foi um bate-papo muito produtivo, onde conseguimos estreitar os laços com o público LGBTQIAPN+ e reforçar os serviços oferecidos pela saúde na prevenção e tratamento das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis)”, afirma.