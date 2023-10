Secretaria de Segurança Pública divulga resultado parcial da habilitação de empresas e motoristas que fazem transporte por aplicativos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública divulgou o resultado parcial dos condutores habilitados na 1ª fase para exploração de transporte por aplicativos e demais plataformas, e também das empresas habilitadas que prestam esse serviço de transporte particular de passageiros.

A listagem dos condutores e empresas habilitados está disponível do Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e.Doma) publicado em 26 de outubro de 2023, disponível no link ( https://tinyurl.com/mrxnuskk ).