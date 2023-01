Secretaria de Segurança Pública participa de capacitação sobre ações preventivas da Defesa Civil

Prevenção e agilidade em ações que envolvam riscos. A Secretaria Municipal de Segurança Pública participou, nesta segunda-feira (9), da Capacitação Regional em Proteção e Defesa Civil. Participaram do curso o secretário Daniel Rosa e o agente da Defesa Civil Municipal, subtenente José Márcio Nogueira.

A capacitação aconteceu na sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, em Uberaba, e foi ministrada pelo Corpo de Bombeiros. Esta foi a segunda etapa do treinamento que foi iniciado em Uberlândia em novembro passado, quando foram discutidas ações preventivas para evitar acidentes, com destaque para o cuidado especial com as pessoas que residem em áreas de risco.

Além de militares do Corpo de Bombeiros e de Araxá, a capacitação contou com representantes dos municípios de Água Comprida, Conceição das Alagoas, Frutal, Comendador Gomes, Tapira, Campos Altos, São Gotardo, Conquista, Uberaba e Araguari.

De acordo com Daniel Rosa, esse trabalho de prevenção é muito importante em virtude das inúmeras ocorrências ligadas ao período chuvoso, sendo necessário a identificação das ações estruturais para proteger e organizar o sistema de Defesa Civil, que tem feito acompanhamento e monitoramento nos pontos críticos da cidade.

“Foram necessárias diversas intervenções na zona urbana e rural e essa capacitação faz parte do planejamento ‘Defesa Civil em Alerta’, que visa garantir a segurança da população. Estamos trazendo inúmeros projetos para a Defesa Civil de Araxá, ações essas que buscam o alcance maior de métodos que evitem desastres, interagindo programas de trabalho, eventos e cooperação técnica, sempre levando em consideração os recursos existentes nas cidades e na região”, destaca Daniel.