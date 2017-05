Secretários e servidores municipais participam de curso sobre PPA

O Plano Plurianual Anual (PPA) foi tema de curso promovido pela Prefeitura para aprimoramento técnico de Secretários e Assessores que trabalham com orçamento e gestão, envolvidos diretamente na elaboração do PPA. Miguel Dianese, responsável em ministrar o curso, é professor na área e esteve em Araxá, no início do ano, para apresentar a primeira etapa dos mecanismos utilizados na elaboração do PPA. Desta vez, Dianese abordou os aspectos práticos, focando o passo a passo na elaboração e utilização deste importante instrumento de planejamento na gestão pública.

Segundo Miguel Dianese, o PPA é um plano de médio prazo e através dele é que se estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal durante o período de quatro anos. “O PPA é um dos nossos três instrumentos de planejamento. Através do PPA são criados os programas e as ações que, posteriormente, norteiam a Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA nos fornece conhecimento abrangente da realidade do município e nos dá condições de planejar melhor e com mais eficácia”, comenta Miguel.

Para que o programa de governo seja eficiente “é necessária a materialização do plano de ação pela gestão municipal, como um todo. Os projetos devem ser estruturados dentro de três eixos: infraestrutura e desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, meio ambiente e gestão pública”, informa o professor.

Gessy Glória Lemos, Secretária de Educação, considera muito importante aprender a lidar com as ferramentas de gestão. “A partir delas podemos minimizar os impactos que possam ocorrer na pasta que administramos”, constata a secretária.

O gestor financeiro do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) João Antero Ribeiro acha que o curso faz a diferença para o funcionário público. “Dá segurança para Administração e nos ajuda a desenvolver, com mais critérios, o planejamento das atividades para os próximos quatro anos”, completa o servidor.